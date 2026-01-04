Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei stellt alkoholisierte Fahrzeugführer in Kaiserslautern fest

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde gegen 00:53 Uhr in der Spittelstraße 5 in Kaiserslautern ein 20-jähriger Fahranfänger im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Während der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte leichten Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,29 Promille, für Fahranfänger gilt eine Null-Promillegrenze. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bereits am 03.01.2026 gegen 06:05 Uhr wurde in Kaiserslautern im Rahmen einer Sachverhaltsaufnahme in anderer Angelegenheit ein Mann in seinem Fahrzeug angetroffen. Er saß auf dem Fahrersitz eines geparkten Pkw. Von ihm ging deutlicher Alkoholgeruch aus. Der Betroffene gab an, zuvor Alkohol konsumiert und das Fahrzeug mit persönlichen Gegenständen beladen zu haben. Zur Verhinderung einer möglichen Trunkenheitsfahrt wurden der Fahrzeugschlüssel sowie ein Ersatzschlüssel vorsorglich sichergestellt und später an einen Berechtigten übergeben. Die Polizei Kaiserslautern weist erneut darauf hin, dass das Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen berauschenden Mitteln den Führerschein gefährdet und eine erhebliche Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer darstellt. Die Polizei wird auch weiterhin konsequent Alkohol- und Drogenkontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. |PvD

