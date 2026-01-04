PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei stellt alkoholisierte Fahrzeugführer in Kaiserslautern fest

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde gegen 00:53 Uhr in der Spittelstraße 5 in Kaiserslautern ein 20-jähriger Fahranfänger im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Während der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte leichten Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,29 Promille, für Fahranfänger gilt eine Null-Promillegrenze. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bereits am 03.01.2026 gegen 06:05 Uhr wurde in Kaiserslautern im Rahmen einer Sachverhaltsaufnahme in anderer Angelegenheit ein Mann in seinem Fahrzeug angetroffen. Er saß auf dem Fahrersitz eines geparkten Pkw. Von ihm ging deutlicher Alkoholgeruch aus. Der Betroffene gab an, zuvor Alkohol konsumiert und das Fahrzeug mit persönlichen Gegenständen beladen zu haben. Zur Verhinderung einer möglichen Trunkenheitsfahrt wurden der Fahrzeugschlüssel sowie ein Ersatzschlüssel vorsorglich sichergestellt und später an einen Berechtigten übergeben. Die Polizei Kaiserslautern weist erneut darauf hin, dass das Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen berauschenden Mitteln den Führerschein gefährdet und eine erhebliche Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer darstellt. Die Polizei wird auch weiterhin konsequent Alkohol- und Drogenkontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. |PvD

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 31.12.2025 – 20:11

    POL-PDKL: Dachstuhlbrand - Bewohner verletzt

    Kaiserslautern (ots) - Am späten Silvesternachmittag kam es im Ortsteil Erzhütten zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Die Berufsfeuerwehr konnte die Flammen löschen. Beide Bewohner wurden vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch erstversorgt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Das Wohnhaus ist bis auf ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 14:51

    POL-PDKL: Paketzusteller beleidigt, genötigt und verletzt

    Kaiserslautern (ots) - Anstatt des erhofften Pakets erhielt ein 62-Jähriger in der Plauener Straße am Montagnachmittag mehrere Strafanzeigen. Da er auf ein Päckchen wartete, konfrontierte der Mann gegen 14:30 Uhr einen Paketboten. Laut seiner Aussage habe der Zusteller das Paket nicht ausgeliefert und mit "Annahme verweigert" deklariert. Aufgrund dessen beleidigte der 62-Jährige sein Gegenüber mehrfach und drohte ihm ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 14:50

    POL-PDKL: Schläge unter Bekannten

    Kaiserslautern (ots) - Zwei Bekannte bekamen sich in der Nacht zu Dienstag in die Haare. Der Grund ist derzeit noch nicht bekannt. Das Duo war gegen 1:25 Uhr am St.-Martins-Platz unterwegs, als die 30 und 50 Jahre alten Männer plötzlich in Streit gerieten. Der Disput endete damit, dass der Jüngere, dem Älteren ins Gesicht schlug. Die Polizei kontrollierte die stark alkoholisierten Streithähne. Hierbei fiel auf, dass der 50-Jährige gegen einen bereits zuvor ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren