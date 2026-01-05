Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Kaiserslautern (ots)

In der Pariser Straße beschädigten Unbekannte am Sonntag ein abgestelltes Fahrzeug. Der betroffene VW Golf parkte zwischen 0:30 Uhr und 21 Uhr in Höhe der Hausnummer 75.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 zu melden.| kle

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell