Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Kaiserslautern (ots)

In der Pariser Straße beschädigten Unbekannte am Sonntag ein abgestelltes Fahrzeug. Der betroffene VW Golf parkte zwischen 0:30 Uhr und 21 Uhr in Höhe der Hausnummer 75.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 zu melden.| kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

