Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zigarettenautomat gesprengt

Ense-Bremen (ots)

Am späten Dienstagabend, gegen 22:15 Uhr, wurde in Ense-Bremen, an der Nortbergstraße, ein Zigarettenautomat gesprengt. Der oder die Täter sind flüchtig. Der Zigarettenautomat wurde durch die Explosion völlig zerstört. Ob durch die Tathandlung Diebesgut erlangt wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang dringend nach Zeugen. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-9100-2834 an die Polizeiwache Werl zu wenden.(jk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell