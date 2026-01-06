Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Rucksack gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Montagmorgen wurde eine 56-jährige Frau in der Königstraße, Ecke Roonstraße, Opfer eines Diebstahls. Während sie auf ihre Fahrgemeinschaft wartete, stellte sie ihren Rucksack neben sich ab. In einem unbeobachteten Moment entwendeten unbekannte Täter den Rucksack mitsamt Geldbörse und diversen persönlichen Dokumenten. Noch bevor der Frau der Diebstahl auffiel, waren die Täter bereits unerkannt verschwunden. Der finanzielle Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die gegen 6:30 Uhr etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 zu melden. | kle

