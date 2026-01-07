Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mann investiert angeblich in Kryptowährung

Kaiserslautern (ots)

Internetbetrügern ist ein Mann in die Falle gegangen. Er hat auf einer angeblichen Handelsseite ein Angebot gefunden, in Kryptowährung zu investieren. Er legte dafür auch ein entsprechendes Konto an. Das angelegte Geld vermehrte sich scheinbar. Als der Mann allerdings etwas davon abheben wollte, funktionierte das nicht. Er rief bei seiner vermeintlich persönlichen Beraterin an, sie vertröstete ihn. Da er bis heute keine Auszahlung erhalten hat, meldete er es der Polizei. Diese ermittelt nun wegen Betrugs. Auf diesem Weg rät die Polizei, sich auch bei Investitionen im Internet rückzuversichern, dass der Anbieter existiert und mahnt zur Vorsicht. Weitere Tipps finden Sie unter: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/kredit-und-anlagebetrug/ |laa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell