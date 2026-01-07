PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Polizisten beleidigt und bedroht

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagmittag randalierte ein 43-Jähriger in der Gaustraße. Anwohner verständigten die Polizei, weil der Mann herumschrie und gegen Fahrzeuge trat. Als die Beamten den Mann ansprachen, verhielt er sich direkt aggressiv. Er beleidigte und bedrohte die Polizeibeamten fortwährend und missachtete deren Anweisungen. Letztendlich war der Einsatz von Pfefferspray erforderlich. Nachdem sich der Mann beruhigte und eine medizinische Behandlung nicht nötig war, erteilten ihm die Kräfte einen Platzverweis. Mehrere Strafanzeigen wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung, der Bedrohung und Beleidigung kommen nun auf ihn zu. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

