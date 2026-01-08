PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Imbissgeschäft in Ilversgehofen

Erfurt (ots)

Auf ein Imbissgeschäft hatte es ein Einbrecher heute Morgen im Erfurter Norden abgesehen. Der Unbekannte verschaffte sich kurz vor 03:30 Uhr Zutritt zum Hinterhof des Restaurants im Stadtteil Ilversgehofen. Dort beschädigte er eine Balkontür und gelangte so in die Räumlichkeiten. Im Inneren brach er eine Kasse auf und entwendete rund 300 Euro Bargeld. Der verursachte Sachschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Ein Zeuge beobachtete die Tat und alarmierte die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen entkam der Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 07:00

    LPI-EF: Unbekannte Geschädigte nach Handydiebstahl gesucht

    Erfurt (ots) - Die Polizei sucht die Geschädigte nach einem Handydiebstahl. Die Tat wurde durch Überwachungsaufnahmen eines Supermarktes aufgedeckt und erst damit polizeibekannt. Demnach wurde der unbekannten Geschädigten am 25.11.2025 gegen 10:15 Uhr beim Verlassen eines Supermarktes in der Magdeburger Allee das Handy aus der rechten Jackentasche von einem Mann gestohlen. Die Geschädigte ist etwa 150 bis 160 cm ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 15:00

    LPI-EF: Buntmetalldiebe schlagen im Erfurter Norden zu

    Erfurt (ots) - Buntmetalldiebe schlugen im Erfurter Norden zu. Ein Mitarbeiter eines Betonwerks informierte gestern Mittag die Polizei. Diebe hatten die Firma über die Feiertage heimgesucht und etwa 1.000 Meter Kupferkabel im Wert von circa 6.000 Euro gestohlen. Dazu betraten die Unbekannten das Firmengelände im Stadtteil Hohenwinden. Anschließend durchtrennten sie das dort verbaute Kabel mit einem unbekannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren