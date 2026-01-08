Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Imbissgeschäft in Ilversgehofen

Erfurt (ots)

Auf ein Imbissgeschäft hatte es ein Einbrecher heute Morgen im Erfurter Norden abgesehen. Der Unbekannte verschaffte sich kurz vor 03:30 Uhr Zutritt zum Hinterhof des Restaurants im Stadtteil Ilversgehofen. Dort beschädigte er eine Balkontür und gelangte so in die Räumlichkeiten. Im Inneren brach er eine Kasse auf und entwendete rund 300 Euro Bargeld. Der verursachte Sachschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Ein Zeuge beobachtete die Tat und alarmierte die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen entkam der Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

