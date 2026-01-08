PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauschten E-Scooter-Fahrer erwischt

Sömmerda (ots)

Einen berauschten E-Scooter-Fahrer zogen Polizeibeamte gestern Abend in Sömmerda aus dem Verkehr. Kurz nach 18:30 Uhr wurde eine Streifenbesatzung in der Frohndorfer Straße auf den 17-Jährigen aufmerksam. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs gewesen war. Damit war die Fahrt für ihn beendet. In einem Krankenhaus musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einer Geldbuße von mindestens 500 Euro, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

