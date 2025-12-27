POL-PPRP: Garagenbrand greift auf Wohnhaus über

Ludwigshafen - Hemshof (ots) - Am 27.12.2025 gegen 03:10 Uhr wurden der Polizei laute Knallgeräusche in der Gräfenaustraße im Stadtteil Ludwigshafen-Hemshof mitgeteilt. Durch die Polizei konnte ein 38-jähriger Mann ermittelt werden, der mit einer Schreckschusswaffe drei Schüsse aus seinem Fenster seiner Wohnung abgegeben hatte. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt. Der Mann muss sich nun wegen des Verstoßes ...

