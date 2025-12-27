POL-PPRP: Garagenbrand greift auf Wohnhaus über
Frankenthal (Pfalz) (ots)
Am Morgen des 27.12.2025 kam es in Frankenthal zum Vollbrand einer Garage, welcher auf das angrenzende Wohnhaus übergriff. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Drei Bewohner erlitten eine leichte Rauchgasintoxikation und wurden vor Ort ambulant behandelt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
