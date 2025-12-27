PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Garagenbrand greift auf Wohnhaus über

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Morgen des 27.12.2025 kam es in Frankenthal zum Vollbrand einer Garage, welcher auf das angrenzende Wohnhaus übergriff. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Drei Bewohner erlitten eine leichte Rauchgasintoxikation und wurden vor Ort ambulant behandelt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Peter Gleber
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 27.12.2025 – 11:16

    POL-PPRP: Kellereinbruch - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - In der Zeit zwischen dem 22. Dezember 2025 und 26. Dezember 2025 brachen unbekannte Täter in ein Kellerabteil in der Ludwig-Börne-Straße ein. Aus dem Kellerabteil entwendeten die unbekannten Täter ein hochwertiges E-Bike. Mögliche Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 (Telefon: 0621 963-24150, E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de) zu wenden. Bitte beachten Sie die ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 09:02

    POL-PPRP: Schüsse mit Schreckschusswaffe

    Ludwigshafen - Hemshof (ots) - Am 27.12.2025 gegen 03:10 Uhr wurden der Polizei laute Knallgeräusche in der Gräfenaustraße im Stadtteil Ludwigshafen-Hemshof mitgeteilt. Durch die Polizei konnte ein 38-jähriger Mann ermittelt werden, der mit einer Schreckschusswaffe drei Schüsse aus seinem Fenster seiner Wohnung abgegeben hatte. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt. Der Mann muss sich nun wegen des Verstoßes ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 09:01

    POL-PPRP: 56 - jähriger Mann mit Schlagstock

    Ludwigshafen - Friesenheim (ots) - Am 27.12.2025 gegen 01:30 Uhr wurde der Polizei ein Mann mit einem Schlagstock in der Sternstraße im Stadtteil Ludwigshafen-Friesenheim mitgeteilt. Durch die Polizei konnte der 56 - jährige alkoholisierte Mann kontrolliert werden. Der mitgeführte Schlagstock wurde durch die Polizei sichergestellt. Der Mann muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren