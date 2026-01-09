PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hindernisse auf der Fahrbahn bereitet

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Freitag bereiteten zwei Unbekannte in Erfurt Hindernisse auf der Fahrbahn und verursachten so einen versuchten gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Die beiden Täten waren zu Fuß kurz nach 02:00 Uhr in der Moritzstraße unterwegs gewesen. Dort nahmen sie mehrere Mülltonnen und stellte sie auf einer Länge von etwa 200 Meter auf die Fahrbahn. Glücklicherweise wurde niemand durch die aufgestellten Hindernisse geschädigt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Feststellung der Täter. Durch die Kräfte wurde die Straße wieder beräumt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

