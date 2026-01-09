Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verletzte Person nach Brandfall in Erfurt

Erfurt (ots)

Bei einem Brandfall gestern Abend in Erfurt wurde eine Frau verletzt. Das Feuer brach kurz nach 22:30 Uhr im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Ottostraße aus. Dabei wurde eine 49-jährige Mieterin verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Möglicherweise kommt ein technischer Defekt in Frage. Die Wohnung, in der es gebrannt hatte, ist derzeit nicht bewohnbar. Die anderen Mieter konnten nach Beendigung des Feuerwehreinsatzes wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell