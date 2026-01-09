Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Hochwertiges Fahrrad aus Keller gestohlen
Erfurt (ots)
Donnerstag stahlen Unbekannte ein hochwertiges Fahrrad aus einem Keller in Erfurt. Zwischen 14:30 Uhr und 20:00 Uhr drangen die Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Krämpfervorstadt ein. Im Keller öffneten sie mit Gewalt eine Box und stahlen ein schwarz-weißes Pedelec der Marke "Husqvarna" vom Typ "Hard Cross HC2" samt Ladegerät und Faltschloss im Wert von etwa 3.500 Euro. Das Pedelec wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Bisher fehlt von dem Fahrrad jede Spur. (DS)
