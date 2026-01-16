Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Schaukasten beschädigt

In der Zeit zwischen Sonntag, 11. Januar 2026 00:00 Uhr bis Donnerstag, 15. Januar 2026 07:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an den Schaukasten des Schützenvereines in der Straße Am Dorfplatz und beschädigten diesen. Es entstand ein Schaden von ca. 100,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Saterland - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 15. Januar 2026 gegen 15:00 Uhr befuhr ein 55-jähriger Mann aus dem Saterland mit seinem Pkw die Friesoyther Straße in Richtung B 401. Ein entgegenkommender Pkw sei hierbei auf seine Fahrspur gefahren. Der 55-Jährige wich mit seinem Pkw nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierdurch kollidierte er mit einem Leitpfosten. An seinem Pkw entstand Sachschaden. Der verursachende entgegenkommende Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Barßel - Verkehrsunfall

Am Freitag, 16. Januar 2026 gegen 00:05 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Barßel mit seinem Pkw die Deichstraße. In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab, der Pkw durchbrach eine Hecke und kollidierte mit der Außenmauer eines dortigen Wohnhauses. Der Pkw kam auf dem Dach zum Erliegen. Der 23-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 12.500,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell