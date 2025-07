Polizei Bielefeld

POL-BI: Vorbereitung für eine Geldautomatensprengung?

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Paderborn - In der Nacht auf Dienstag, 08.07.2025, schlugen zwei unbekannte Täter das Türglas einer Bank an der Straße Schildern in Paderborn ein. Die Polizei stuft die Tat derzeit als mutmaßliche Vorbereitungshandlung für eine Geldautomatensprengung ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand schlugen zwei maskierte Täter gegen 03:20 Uhr das Türglas einer Bankfiliale an der Straße Schildern, in Höhe Markt, ein. Ein Täter drang in den Vorraum der Bank ein und verließ das Gebäude anschließend ohne Beute. Beide Täter flüchteten dann auf einem Motorroller in Richtung Michaelstraße.

Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei der Tat um eine Vorbereitungshandlung für eine Geldautomatensprengung handeln könnte. Aus diesem Grund hat das Kriminalkommissariat 21, zuständig für Organisierte Kriminalität, des Polizeipräsidiums Bielefeld die Ermittlungen übernommen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu den flüchtigen Tätern beim Kriminalkommissariat 21 der Polizei Bielefeld unter der 0521/545-0.

Fotos und Videos können im Hinweisportal der Polizei NRW hochgeladen werden: https://nrw.hinweisportal.de/

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell