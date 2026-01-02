PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (31. Dezember 2025) beobachtete der Geschädigte gegen 18:30 Uhr über seine Überwachungskameras, wie ein Mann sein Haus auf dem Buschdonk durchwühlte. Beim Eintreffen der Beamten konnte der Tatverdächtige nach einer kurzen Flucht zu Fuß auf einem angrenzenden Flachdach vorläufig festgenommen werden. Um den gefesselten 32-Jährigen anschließend sicher vom Dach zu bringen, unterstütze die Feuerwehr mit einer Drehleiter. Die Beute konnte dem wegen gleichgelagerter Delikte bekannten Mann noch vor Ort abgenommen werden. Er wurde anschließend auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

