Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Ins Rutschen gekommen und mehrere Fahrzeuge beschädigt ++ Stelle/A 39 - Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Wenzendorf (ots)

Ins Rutschen gekommen und mehrere Fahrzeuge beschädigt

Auf der Straße Unter den Eichen kam es heute, 07.01.2025, gegen 01:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt drei Autos beschädigt wurden. der 42-jährige Fahrer eines VW war auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn ins Rutschen gekommen und gegen den linksseitigen Kantstein geprallt. In der Folge rutschte der Wagen gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Citroen, der noch gegen einen dahinter stehenden VW geschoben wurde. Der Fahrer blieb unverletzt. An den drei Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 12.000 Euro.

Stelle/A 39 - Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Die A 39 musste gestern, 06.01.2025, in Fahrtrichtung Maschener Kreuz für rund drei Stunden voll gesperrt werden. Gegen 17:35 Uhr war eine 63-jährige Frau mit ihrem Wagen an der Anschlussstelle Winsen-West auf die Autobahn aufgefahren. Nach Zeugenangaben fuhr sie vom Beschleunigungsstreifen über den Hauptfahrstreifen auf die linke Spur, obwohl sich hinten ein 25-jähriger Mann mit seinem BMW mit höherer Geschwindigkeit näherte. Der Mann machte eine Vollbremsung, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Pkw der Frau nicht verhindern.

Der 25-Jährige sowie seine 24-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. Die 63-Jährige wurde vor Ort ambulant versorgt. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Weil Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn bis zur vollständigen Reinigung der Unfallstelle für rund drei Stunden in Fahrtrichtung Maschen voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Winsen-West abgeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell