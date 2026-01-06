POL-WL: Randalierer verletzte Polizeibeamte ++ Stelle - Gelegenheit genutzt

Polizeiinspektion Harburg

Randalierer verletzte Polizeibeamte

Weil er Mitbewohner beschimpft und bedroht hatte, wurde ein 24-jähriger Mann am Montag, 5.1.2026, in Hollenstedt in Gewahrsam genommen. Die Polizei war gegen 18:40 Uhr alarmiert worden. Die Beamten legten dem Mann, der sich nach ihrem Eintreffen immer noch nicht beruhigen wollte, Handschellen an und fuhren ihn mit dem Streifenwagen zur Dienststelle nach Buchholz. Schon auf der Fahrt spuckte er einen Beamten an und versuchte, ihn zu treten.

Auf der Dienststelle kam der 24-Jährige zunächst in eine Gewahrsamszelle. Für die Entnahme einer Blutprobe musste er von mehreren Beamten festgehalten werden. Hierbei biss er einer Beamtin in die Wade.

Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Aufgrund seines psychischen Gesamtzustands wurde er nach ärztlicher Begutachtung in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Stelle - Gelegenheit genutzt

Ein 83-jähriger Mann ist am Samstag, 3.1.2026, gegen 10:00 Uhr, auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Harburger Straße bestohlen worden. Der Mann hatte gerade seine Einkäufe in den PKW geladen, diesen aber vor dem Zurückbringen des Einkaufswagens nicht verschlossen. Ein Dieb nutze die Gelegenheit und griff sich das Portmonee aus dem Auto. Er erbeutete Bargeld sowie zahlreiche Ausweise und Papiere.

Hinweise bitte an die Polizei Stelle, Tel. 04174 668980.

