Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fahrkartenautomat gesprengt, Polizei sucht Zeugen ++ Winsen - Gegen Gebäude gerutscht und geflüchtet

Seevetal/Maschen (ots)

Fahrkartenautomat gesprengt, Polizei sucht Zeugen

Am frühen Sonntagmorgen, 4.1.2026, gegen 1:45 Uhr, haben Unbekannte am Bahnhof Maschen einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Vermutlich hatten sie dazu Feuerwerkskörper benutzt. Beute machten die Täter nicht. Es kam jedoch zu erheblichem Sachschaden.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden

Winsen - Gegen Gebäude gerutscht und geflüchtet

Auf dem Gelände der Aral-Tankstelle an der Max-Planck-Straße kam es am Sonntagmorgen, 4.1.2026, zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 5:20 Uhr wollte der Fahrer eines dunklen BMW in der Auffahrt wenden. Dabei rutschte der PKW auf der winterglatten Fahrbahn mit dem Heck gegen das Tankstellengebäude, sodass im Inneren die Waren aus dem Regal fielen. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 EUR. Der Verursacher, ein ca. 25-30 Jahre alter Mann mit welligem Haar, entfernte sich allerdings wieder, anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Am Wagen befand sich vermutlich ein Kennzeichen aus dem Landkreis Lüneburg. Hinweise bitte an die Polizei Winsen, Tel. 04171 7960.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell