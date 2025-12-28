Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pressebericht PI Gifhorn 24.-28.12.2025

Gifhorn (ots)

Einbrüche über Weihnachten

Über die Weihnachtsfeiertage kam es zu einer regelrechten Einbruchsserie in Meine. An Heiligabend in der Zeit von ca. 16:00 - 22:30 Uhr suchten unbekannte Täter vier Einfamilienhäuser im Berlinring sowie im Posenweg heim. Jeweils durch Aufhebeln rückwärtig gelegener Fenster oder Terrassentüren drangen der oder die Täter in die Objekte ein. Einige Taten wurden erst an den Weihnachtsfeiertagen gemeldet, da die Bewohner außer Haus waren. Da sich in einigen Fällen der Tatzeitraum aber recht eng eingrenzen lässt ist davon auszugehen, dass sich die Taten alle an Heiligabend ereignet haben dürften. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meine oder Gifhorn zu melden. Ebenso werden Anwohner der genannten Straßenzüge gebeten, Aufnahmen eventuell vorhandener Überwachungstechnik zu sichten, ob dort ggf. verdächtige Aktivitäten aufgezeichnet worden sind. Die Verfahren werden beim Zentralen Kriminaldienst in Gifhorn geführt.

Eine weitere Tat ereignete sich in der Staakener Straße in Gifhorn. An Heiligabend zwischen 17:00 - 22:30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein. Bei der Tatausführung wurden die oder der Täter offensichtlich gestört, da das Haus offenbar fluchtartig ohne Diebesgut verlassen wurde.

Auch im Lehmweg in Rötgesbüttel kam es am 26.12.2025 gegen 19:40 Uhr zu einem Einbruchsversuch. Zeugen wurden durch Geräusche aufmerksam und konnten beobachten, wie zwei Personen versuchten die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung in einem MFH aufzuhebeln. Offensichtlich durch die Zeugen gestört, flohen die beiden Personen mit einem Pkw in unbekannte Richtung.

Ebenfalls am 26.12.2025 suchten bisher unbekannte Täter ein Einfamilienhaus in der Alte Riede in Gifhorn heim. Gegen 20:00 Uhr wurden die Bewohner auf seltsame Geräusche aus dem Wintergarten aufmerksam. Hier hatte ein unbekannter Täter zunächst die Rollläden hochgeschoben und anschließend versucht die Terrassentür aufzuhebeln. Von den anwesenden Bewohnern überrascht floh auch diese Person in unbekannte Richtung.

Rauschfahrten

Über die Feiertage zogen Beamten im Landkreis Gifhorn diverse berauschte Kraftfahrzeugführer aus dem Verkehr.

23.12.2025, 21:55 Uhr, Hauptstraße Calberlah, männlich, 36 Jahre alt aus Wolfsburg mit Pkw VW Golf. Alkoholgeruch wahrnehmbar, Hinweise auf Drogenkonsum. Alle Vortests verweigert, Blutprobe.

24.12.2025, 22:45 Uhr, Wittinger Straße Knesebeck, männlich, 41 Jahre alt aus Wittingen mit Pkw BMW. Vortest positiv auf Kokain, Blutprobe.

25.12.2025, 22:35 Uhr, Am Bahnhof Hankensbüttel, männlich 23 Jahre aus Sprakensehl mit Pkw Skoda. Vortest positiv auf Marihuana, Blutprobe.

26.12.2025, 20:45 Uhr, An der B4 Wagenhoff, männlich 21 Jahre aus Meran (Südtirol/Italien) mit Pkw Peugeot. Vortest positiv auf Marihuana, Blutprobe.

27.12.2025, 20:15 Uhr, Calberlaher Damm Gifhorn, männlich 19 Jahre aus Gifhorn mit Pkw Renault. Vortest positiv auf diverse Hartdrogen. Bei der Kontrolle zudem geringe Mengen Crack aufgefunden.

Unfallgeschehen

Am 27. und 28.12.2025 herrschte in Stadt und Landkreis teils extreme Straßenglätte. Den sehr aufmerksamen Verkehrsteilnehmern ist es zu verdanken, dass es zu keinen größeren Glätteunfällen kam. In Gamsen rutsche am Sonntagvormittag ein Pkw in einen Gartenzaun. Hier blieb es beim Blech- und Holzschaden.

i.A. Niemeyer, PHK

