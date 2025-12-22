PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Räuberischer Diebstahl - Zeugen gesucht

Jembke (ots)

Die Polizei in Weyhausen ermittelt nach einem räuberischen Diebstahl, zu dem es am vergangenen Freitagabend in Jembke kam. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge wurde ein Ladendetektiv des EDEKA-Marktes an der Hauptstraße in Jembke gegen 18:35 Uhr auf zwei Personen im Markt aufmerksam. Diese steckten sich Kosmetikprodukte in die Jackentaschen und verließen anschließend den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen. Daraufhin wurden sie vom Ladendetektiv angesprochen und aufgefordert, mit ihm ins Büro zu kommen. Einer der beiden Tatverdächtigen sprintete daraufhin zum Ausgang; den zweiten Mann konnte der Ladendetektiv festhalten. Es kam zu einem Gerangel, in dessen Verlauf sich der zweite Tatverdächtige losreißen konnte und ebenfalls vom Tatort flüchtete. Der Ladendetektiv wurde leicht an der Hand verletzt, zudem wurde seine Jacke beschädigt.

Zu den beiden unbekannten Tatverdächtigen sucht die Polizei Zeugenhinweise. Sie wurden wie folgt beschrieben: Täter 1 war männlich, schlank und etwa 30 bis 35 Jahre alt. Er trug ein schwarzes Basecap sowie eine schwarze Winterjacke und eine schwarze Hose. Täter 2 war ebenfalls männlich, schlank und im selben Alter. Er hatte schwarzes Haar, das an den Seiten abrasiert war, und trug ebenfalls eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Hose. Er trug einen Rucksack. Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

