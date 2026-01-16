Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung des PK Friesoythe vom 16.01.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

- Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzter Person

Am Freitag, den 16.01.2026, gegen 13:50 h, befuhr ein 41-jähriger PKW-Fahrer aus der Gemeinde Heede mit seinem Mercedes die B401, 26169 Friesoythe/ OT Edewechterdamm aus Richtung Oldenburg kommend, in Fahrtrichtung Papenburg.

Nach bisherigen Erkenntnissen überholte der 41-jährige einen LKW, schaffte es dann aber nicht mehr rechtzeitig auf seine Fahrbahn einzuscheren.

Dadurch kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen ihm und einem entgegenkommenden 31-jährigen PKW-Fahrer (Hyndai) aus der Stadt Friesoythe.

Eine 37-jährige Beifahrerin aus der Gemeinde Lorup, welche sich im Pkw des 31-jährigen befand, wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die beiden PKW-Fahrer selbst blieben unverletzt.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Durch den Verkehrsunfall kommt es aktuell zu einer Vollsperrung der B 401 zwischen den Gemeinden "Edechterdamm" und Kampe. Diese wird im Laufe des Abends aufgehoben.

Im Einsatz befanden sich neben der Polizei Friesoythe, die freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden Altenoythe und Edewecht, ein Rettungswagen sowie Mitarbeiter der Straßenmeisterei Friesoythe.

