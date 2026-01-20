Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht in Bissingen

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 5.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der am Montag (19.01.2026) zwischen 10.15 Uhr und 11.00 Uhr auf einem Parkplatz eines Restaurants in der Flößerstraße in Bietigheim-Bissingen in einen Unfall verwickelt war. Der Unbekannte streifte die Fahrerseite eines Volvo und machte sich anschließend davon. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei-.bwl.de beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen zu melden.

