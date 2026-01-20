PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Zeugen zu Diebstahl einer Sitzbank gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang noch unbekannte Täter trieben zwischen Freitag (16.01.2026) 16:00 Uhr und Montag (19.01.2026) 08:30 Uhr in der Schulstraße in Steinheim an der Murr ihr Unwesen. Vor einer Grundschule entwendeten die Unbekannten eine Sitzbank. Die "Freundschaftsbank" war mit mehreren Schrauben im Boden fixiert und hatte einen Wert von rund 1.500 Euro. Der Polizeiposten Steinheim an der Murr, Tel. 07144 82306-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

