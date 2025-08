Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Überschlagen

Weimar (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es zwischen Daasdorf und Großobringen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 66-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Auf der B85 wollte der Suzuki-Fahrer ein anderes Fahrzeug überholen. Den Gegenverkehr realisierte er zu spät. Um nicht frontal mit diesem zu kollidieren, fuhr er nach links von der Fahrbahn. Im angrenzenden Straßengraben überschlug sich der Mann in seinem Wagen mehrfach. Der Mann aus dem Landkreis Sömmerda musste zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden; sein Auto wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Pkw kam es auf der B85 zu Behinderungen.

