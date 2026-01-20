PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen: Katalysatoren gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Montag (19.01.2026) schlugen noch unbekannte Täter in Eberdingen im Hohlweg zu. Die Unbekannten demontierten und stahlen die Katalysatoren von insgesamt fünf Fahrzeugen. Um die Katalysatoren abzutrennen, nutzten sie mutmaßlich einen Trennschleifer. Bei den fünf Fahrzeugen handelt es sich um einen Ford, einen VW, einen Mercedes und zwei Wohnmobile, die auf dem Parkplatz der Sporthalle standen. Der Wert des Diebesguts steht bislang noch nicht fest. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

