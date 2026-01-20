Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen: Katalysatoren gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Montag (19.01.2026) schlugen noch unbekannte Täter in Eberdingen im Hohlweg zu. Die Unbekannten demontierten und stahlen die Katalysatoren von insgesamt fünf Fahrzeugen. Um die Katalysatoren abzutrennen, nutzten sie mutmaßlich einen Trennschleifer. Bei den fünf Fahrzeugen handelt es sich um einen Ford, einen VW, einen Mercedes und zwei Wohnmobile, die auf dem Parkplatz der Sporthalle standen. Der Wert des Diebesguts steht bislang noch nicht fest. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, zu melden.

