POL-LB: Bönnigheim: rund 40.000 Euro Sachschaden nach Brand in Werkstatthalle

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Brand in einer Werkstatthalle in der Meimsheimer Straße in Bönnigheim hat der Polizeiposten Kirchheim die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Das Feuer war am Montag (19.01.2026) gegen 17.00 Uhr gemeldet worden, worauf Feuerwehr und Polizei ausrückten. Vor Ort stellte sich heraus, dass zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Inneren an einem Oldtimer der Marke Alfa Romeo Arbeiten durchgeführt wurden. Das Fahrzeug und auch die Hallendecke wurden durch die Flammen beschädigt. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 40.000 Euro geschätzt. Personen kamen keine zu Schaden. Ob die Arbeiten an dem Fahrzeug brandursächlich waren, ist bislang noch nicht abschließend geklärt.

