Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Zeugen zu Einbruch im Waiblinger Weg gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich am Montagabend (19.01.2026) gegen 21:15 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus im Waiblinger Weg in Tamm. Mutmaßlich über eine aufgehebelte Haustüre gelangten die Täter ins Wohnhaus. Im Obergeschoss wurden die Täter vermutlich auf die Bewohner des Hauses aufmerksam, weshalb sie sofort in unbekannte Richtung flüchteten. Ob sie zuvor Beute machen konnten, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell