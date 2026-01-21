PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: 48-Jähriger geht auf 56-Jährigen los

Ludwigsburg (ots)

Nicht unerheblich verletzt wurde ein 56 Jahre alter Mann am Dienstag (20.01.2026), als er gegen 16.00 Uhr von einem 48-Jährigen geschlagen wurde.

Die beiden Männer trafen zunächst im Automatenbereich einer Bankfiliale aufeinander. Der 56-Jährige hatte den 48-Jährige mutmaßlich übersehen, als beide darauf warteten, dass der nächste Automat frei wird, sodass der Ältere an den nächsten Geldautomaten trat. Der 48-Jährige rempelte den 56-Jährigen daraufhin an und drückte ihn beiseite, woraufhin dieser die Bank verließ und zu einem Supermarkt im Parkweg fuhr.

Der 48-Jährige folgte dem Mann dort hin und passte ihn vor dem Einkaufsladen ab. Dort griff er ihn unvermittelt an, schlug mit Fäusten sowie einem Zollstock auf ihn ein, bis Passanten dazwischengingen.

Der Polizeiposten Asperg ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 48 Jahre alten Mann.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

