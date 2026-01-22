Polizeipräsidium Ludwigsburg

Rutesheim: 40-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen wurde ein 40 Jahre alter Seat-Lenker am Mittwoch (21.01.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 22.40 Uhr in einen Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 8 verwickelt war. Der 40-Jährige war in Richtung München unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache auf Höhe der Anschlussstelle Rutesheim nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nach dem er mit mehreren Verkehrszeichen kollidiert war, schanzte er etwa 50 Meter über einen Hügel, der Auf- und Abfahrt voneinander trennt. Dort schlug der Seat auf der Fahrbahn der Auffahrt auf und schleuderte schließlich eine Böschung hinauf.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 25.000 Euro belaufen. Der Seat musste mit Hilfe eines Krans von der Böschung gehoben und schließlich abgeschleppt werden. Für Reinigungsmaßnahmen war die Autobahnmeisterei im Einsatz.

