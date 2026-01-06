Polizei Münster

POL-MS: 72-Jähriger am Telefon betrogen - Polizei warnt vor der Masche "Falsche Bankmitarbeiterin"

Münster (ots)

Eine bislang unbekannte Täterin hat sich am Mittwoch (31.12.) mit der Masche "Falsche Bankmitarbeiterin" Zugriff auf das Konto eines 72-jährigen Mannes aus Münster verschafft und eine Abbuchung beauftragt.

Nach Angaben des Geschädigten erhielt er einen Anruf auf seiner Festnetznummer. Die Anruferin gab sich als Mitarbeiterin seiner Hausbank aus. In dem Telefonat behauptete die Betrügerin, dass es auffällige Kontobewegungen gegeben hätte und nun weitere Schritte erforderlich seien. Der 72-Jährige war zunächst skeptisch und hinterfragte bei der angeblichen Bankmitarbeiterin Kontobewegungen der letzten Wochen, die sie korrekt beantworten konnte. Aufgrund dessen war der Münsteraner sicher mit einer Bankmitarbeiterin zu sprechen. Im weiteren Verlauf des Telefonats wurden von der Betrügerin einige Transaktionen über die Security-App der Bank vorbereitet und durch den Münsteraner freigegeben.

Am Donnerstag (01.01.) stellte der Münsteraner fest, dass das Geld an einen ihm unbekannten Mann überwiesen worden war, und meldete den Vorfall der Polizei.

Die Polizei warnt vor solchen Betrugsmaschen und rät: Seien Sie stets misstrauisch - auch bei bekannten Rufnummern! Legen Sie auf und nehmen Sie selbst umgehend Kontakt mit Ihrem Bankinstitut auf. Gewähren Sie niemandem Zugriff auf Ihr Konto oder Ihr Mobiltelefon. Geben Sie außerdem keine persönlichen Informationen heraus, wie zum Beispiel Telefonnummern, Adressen, Bankdaten oder Ähnliches. Manche Täter fordern auch dazu auf, Apps herunterzuladen, mit denen sie sich Zugang zu Ihrem Onlinebanking verschaffen können.

