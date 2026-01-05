Polizei Münster

POL-MS: Zigarettenautomat aufgebrochen - Polizei nimmt zwei Männer vorläufig fest

Münster (ots)

Am frühen Freitagmorgen (02.01., 03:48 Uhr) haben zwei Männer einen Zigarettenautomaten an der Kreuzung Laerer Landweg/ Ecke Stehrweg aufgebrochen und Zigaretten entwendet. Die Polizei nahm beide Männer vorläufig fest.

Eine aufmerksame Zeugin hatte beobachtet, dass sich die Männer im Bereich des Automaten unterhielten und mit Taschenlampen hantierten. Daraufhin alarmierte sie die Polizei. Als die eingesetzten Beamten am Einsatzort eintrafen, fanden sie den aufgebrochenen Automaten vor. Die Täter waren bereits mit diversen Zigarettenschachteln geflüchtet. Polizisten gelang es jedoch, im Zuge der Fahndung die zwei Männer im Alter von 32 und 42 Jahren in der Nähe des Tatortes zu stellen und vorläufig festzunehmen. Die gestohlenen Zigaretten stellten die Beamten si-cher.

Beide Männer mit syrischer Staatsangehörigkeit erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell