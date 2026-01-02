PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: 26-Jähriger nach Irrfahrt mit geklautem Mercedes in Untersuchungshaft - Drei Menschen leicht verletzt

Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Vielzahl an Unfällen im Stadtgebiet - 26-Jähriger mit geklautem Auto unterwegs - Polizei schaltet Hinweisportal" (ots vom 22.12., 21:44 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6184898)

Nachdem ein 26-Jähriger am 22.12. gegen 16:20 Uhr mehrere Unfälle im Stadtgebiet verursachte, sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Nach bisherigen Ermittlungen beschädigte der 26-Jährige mit dem entwendeten Mercedes während der Unfälle an sechs Örtlichkeiten im Stadtgebiet insgesamt acht Fahrzeuge und ein Fahrrad. Drei Personen sind durch die Unfälle außerdem leicht verletzt worden.

Die Polizei Münster führte in Zusammenarbeit mit der Polizei in Niedersachsen umfassende Maßnahmen durch und durchsuchte die Wohnung des in Bad Bentheim lebenden Mannes. Sie stellten hierbei unter anderem Betäubungsmittel und sein Mobiltelefon sicher.

Es liegen keine Hinweise auf eine politische Motivation seiner Tat vor. Die Polizei geht derzeit von einer psychischen Ausnahmesituation aus. Ein toxikologisches Gutachten ergab, dass der Mann unter dem Einfluss von Cannabis stand.

Der Mann mit lettischer Staatsangehörigkeit war zum Zeitpunkt der Unfälle nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei seiner vorläufigen Festnahme und der Vorführung beim Amtsgericht leistete der 26-Jährige erheblichen Widerstand.

Ein Richter folgte bereits am 23.12. dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 26-jährigen Mann.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 12:03

    POL-MS: Taxifahrer während der Fahrt angegriffen - 40-Jähriger leicht verletzt

    Münster (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (01.01., 02.45 Uhr) ist ein 40-jähriger Taxifahrer von einem 29-jährigen Fahrgast während der Fahrt bedroht, körperlich angegriffen und leicht verletzt worden. Während einer Streifenfahrt bemerkten Polizeibeamte einen stehenden Pkw am Industrieweg in Höhe der Lippstädter Straße. Eine Person stand zunächst an der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren