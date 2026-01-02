Polizei Münster

POL-MS: 26-Jähriger nach Irrfahrt mit geklautem Mercedes in Untersuchungshaft - Drei Menschen leicht verletzt

Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Vielzahl an Unfällen im Stadtgebiet - 26-Jähriger mit geklautem Auto unterwegs - Polizei schaltet Hinweisportal" (ots vom 22.12., 21:44 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6184898)

Nachdem ein 26-Jähriger am 22.12. gegen 16:20 Uhr mehrere Unfälle im Stadtgebiet verursachte, sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Nach bisherigen Ermittlungen beschädigte der 26-Jährige mit dem entwendeten Mercedes während der Unfälle an sechs Örtlichkeiten im Stadtgebiet insgesamt acht Fahrzeuge und ein Fahrrad. Drei Personen sind durch die Unfälle außerdem leicht verletzt worden.

Die Polizei Münster führte in Zusammenarbeit mit der Polizei in Niedersachsen umfassende Maßnahmen durch und durchsuchte die Wohnung des in Bad Bentheim lebenden Mannes. Sie stellten hierbei unter anderem Betäubungsmittel und sein Mobiltelefon sicher.

Es liegen keine Hinweise auf eine politische Motivation seiner Tat vor. Die Polizei geht derzeit von einer psychischen Ausnahmesituation aus. Ein toxikologisches Gutachten ergab, dass der Mann unter dem Einfluss von Cannabis stand.

Der Mann mit lettischer Staatsangehörigkeit war zum Zeitpunkt der Unfälle nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei seiner vorläufigen Festnahme und der Vorführung beim Amtsgericht leistete der 26-Jährige erheblichen Widerstand.

Ein Richter folgte bereits am 23.12. dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 26-jährigen Mann.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell