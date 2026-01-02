Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfallflucht auf der Königsstraße - Polizei sucht unbekannten Fußgänger und Zeugen

Münster (ots)

Am Dienstagabend (30.12., 18:22 Uhr) ist es auf der Königsstraße in Höhe der dortigen Bushaltestelle zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei der ein 77-Jähriger leicht verletzt worden ist. Die Polizei ist auf der Suche nach einem unbekannten jugendlichen Fußgänger.

Nach ersten Erkenntnissen war der 77-jährige Fahrradfahrer auf der Königsstraße in Richtung Ludgeristraße unterwegs, als es zu der Kollision mit dem Fußgänger kam. Der Unbekannte soll mit einer Gruppe von Jugendlichen die Königsstraße überquert haben, als es zum Zusammenstoß mit dem 77-Jährigen gekommen ist. Dabei stürzte der Münsteraner und verletzte sich leicht. Der etwa 16 - 17 Jahre alte Fußgänger soll nach der Kollision gehumpelt haben und anschließend in einen Hinterhof gegangen sein, ohne seine Personalien anzugeben. Er trug schwarze Kleidung und ein Basecap in Türkis.

Die Polizei bittet den unbekannten Fußgänger und weitere Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 0251-275-0 zu melden.

