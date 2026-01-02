Polizei Münster

POL-MS: Taxifahrer während der Fahrt angegriffen - 40-Jähriger leicht verletzt

Münster (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (01.01., 02.45 Uhr) ist ein 40-jähriger Taxifahrer von einem 29-jährigen Fahrgast während der Fahrt bedroht, körperlich angegriffen und leicht verletzt worden.

Während einer Streifenfahrt bemerkten Polizeibeamte einen stehenden Pkw am Industrieweg in Höhe der Lippstädter Straße. Eine Person stand zunächst an der Fahrertür des Fahrzeugs und fiel anschließend auf die Straße. Bei der anschließenden Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass der 29-jährige Fahrgast den Taxifahrer während der Fahrt verbal bedrohte, ihn vom Rücksitz aus würgte und mehrfach gegen den Kopf schlug. Auch nachdem der Taxifahrer den Dülmener aussteigen ließ, wirkte der 29-Jährige weiter auf den Münsteraner ein, indem er ihn trat und vom Fahrersitz ziehen wollte.

Den 29-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit erwartet nun mehrere Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell