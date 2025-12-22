FW Menden: Verkehrsunfall auf der Balver Straße - eine Person verletzt

Freiwillige Feuerwehr Menden

Die Feuerwehr Menden wurde am heutigen Tag zu einem Verkehrsunfall auf der Balver Straße alarmiert. Dort war es zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem LKW gekommen. Durch den Aufprall drehte sich der PKW und blieb auf der Fahrerseite liegen. Die Fahrerin war im Fahrzeug eingeschlossen.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte wurde die Patientin bereits vom Rettungsdienst medizinisch betreut. Parallel dazu bereiteten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die technische Rettung vor. Um die Fahrerin schonend aus dem Fahrzeug befreien zu können, wurde das Dach des PKW geöffnet. Anschließend konnte die Patientin aus dem Fahrzeug gerettet und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Während des gesamten Einsatzes stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher. Nach Abschluss der Rettungsmaßnahmen wurde der PKW wieder aufgerichtet, die Unfallstelle gereinigt und im Anschluss an die Polizei übergeben.

Insgesamt waren rund 20 Einsatzkräfte des Rüstzuges der Feuer- und Rettungswache sowie des Löschzuges Mitte im Einsatz. Die Balver Straße musste für die Dauer der Maßnahmen etwa 1,5 Stunden voll gesperrt werden.

