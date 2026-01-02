PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Einladung zum Fernfahrerstammtisch am 07.01. - Vorstellung der Themen für das Jahr 2026

Münster (ots)

Die Polizei lädt alle Interessierten am Mittwochnachmittag (07.01., 17 Uhr) zum nächsten Fernfahrerstammtisch in die Räumlichkeiten am Rastplatz Münsterland Ost (Autobahn 1, Fahrtrichtung Bremen) ein.

Am kommenden Mittwoch werden die Themen vorgestellt, die für das Jahr 2026 geplant sind und es gibt die Möglichkeit, gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Es gibt keine Einschränkungen auf einen bestimmten Personenkreis!

Informationen rund um den Fernfahrerstammtisch veröffentlicht die Polizei Münster auf ihrer Internetseite: https://muenster.polizei.nrw/artikel/fernfahrerstammtisch-muenster

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

