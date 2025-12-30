Polizei Münster

POL-MS: Unfall auf der A42 bei Gelsenkirchen - Drei Personen verletzt

Münster (ots)

Am Dienstagmorgen (30.12., 07.06 Uhr) ist es auf der Autobahn 42 in Fahrtrichtung Dortmund zwischen den Anschlussstellen Gelsenkirchen-Zentrum und Gelsenkirchen-Schalke zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei Fahrzeugen gekommen. Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt, zwei davon schwer.

Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 49-jährige Essenerin mit ihrem VW auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs und beabsichtigte, einen vorausfahrenden Lkw zu überholen. Während des Überholvorgangs fuhr ein 21-Jähriger, ebenfalls aus Essen, auf dem linken Fahrstreifen und wich der 49-Jährigen aus, um eine Kollision zu vermeiden. Im weiteren Verlauf verlor der 21-Jährige die Kontrolle über seinen Honda und schleuderte gegen den Lkw eines 37-Jährigen, der auf dem rechten Fahrstreifen fuhr.

Durch den Unfall wurden der 21-jährige Essener und sein gleichaltriger Beifahrer schwer verletzt. Der Lkw-Fahrer aus Oberhausen wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser.

Die Polizei sperrte den rechten Fahrstreifen während der Unfallaufnahme. Der Honda war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

