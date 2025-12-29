Polizei Münster

POL-MS: Achtung bei Nebel: Automatiklicht schaltet häufig kein Rücklicht ein Abblendlicht manuell einschalten

Münster (ots)

Bei den aktuellen Nebel- und Sichtverhältnissen kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr. Viele moderne Fahrzeuge sind mit einer automatischen Lichtsteuerung ausgestattet. Diese erkennt jedoch bei hell-diffusem Tageslicht häufig keinen Bedarf für das Abblendlicht und aktiviert daher lediglich das Tagfahrlicht. Beim reinen Tagfahrlicht leuchtet in der Regel kein Rücklicht. Gerade bei Nebel führt dies dazu, dass Fahrzeuge von hinten kaum wahrgenommen werden können. Sowohl auf Autobahnen und Landstraßen, als auch im Stadtverkehr kann dies zu riskanten Situationen führen, weil Fahrzeuge ohne eingeschaltetes Rücklicht zu spät erkannt werden. Bei starkem Nebel und einer Sicht unter 50 Meter sollten zusätzlich die Nebelscheinwerfer und die Nebelschlussleuchte eingeschaltet werden.

Die Polizei rät: Schalten Sie manuell das Abblendlicht ein, damit sowohl Frontscheinwerfer als auch Rückleuchten aktiv sind. So erhöhen Sie Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden.

