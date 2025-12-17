Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 17.12.25

Eschwege (ots)

Unfall beim Einfahren

Um 15:00 Uhr fuhr gestern Nachmittag eine 49-Jährige aus Wanfried von einem Grundstück auf die Straße "Auf dem Bache" in Wanfried ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem dort fahrenden Pkw, der von einer 52-Jährigen aus Wanfried gefahren wurde. Der Pkw der 49-Jährigen war nicht mehr fahrbereit (Achsbruch) und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 11:40 Uhr parkte gestern Vormittag ein 87-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw auf einem Firmenparkplatz in der Straße "Hessenring" rückwärts aus. Zeitgleich fuhr ein 26-Jähriger aus Bad Hersfeld mit einem Lkw zwecks Warenanlieferung rückwärts auf dem Gelände, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Am Lkw entstand augenscheinlich kein Sachschaden, am Pkw wurde die Beleuchtungseinrichtung beschädigt.

Wildunfall

Um 23:26 Uhr befuhr gestern am späten Abend ein 41-Jähriger aus Bremen mit einem Pkw die L 3227 zwischen Hetzerode und Bischofferode, als drei Rehe auf die Fahrbahn sprangen. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte er den Zusammenstoß mit einem der Tiere nicht mehr verhindern. Das Reh lief anschließend weiter; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Körperverletzung, Beleidigung, tätlicher Angriff auf Rettungskräfte

Um 13:19 Uhr wurde gestern in der Mittagszeit die Polizei zur Unterstützung angefordert, nachdem in der Straße "Huhngraben" in Bad Sooden-Allendorf ein 15-Jähriger aus dem benachbarten Thüringen im Rahmen einer medizinischen Untersuchung im Rettungswagen die Rettungskräfte anspuckte und beleidigte. Weiterhin trat er einem der Rettungskräfte gegen die Schulter, worauf der stark alkoholisierte Jugendliche fixiert werden musste, bevor er in ein Krankenhaus gebracht werden konnte.

Polizei Sontra

Verkehrsschilder umgefahren, Unfallflucht

Um 07:22 Uhr befuhr heute Morgen ein Fahrzeug den Kreisverkehr der B 27 bei Wichmannshausen. Beim Verlassen des Kreisels in Richtung der BAB 44 kam das Fahrzeug von der Bundesstraße ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei drei Verkehrsschilder. Anschließend flüchtete der Fahrer oder die Fahrerin vom Unfallort. Der Sachschaden auf der Verkehrsinsel wird mit ca. 600 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Unfall beim Einparken, Unfallflucht

Um 12:00 Uhr befuhr gestern Mittag eine 86-Jährige aus Sontra mit einem Pkw den Parkplatz des Edeka-Marktes in der Mühlbergstraße in Sontra. Als sie beabsichtigte rückwärts in eine Parklücke einzufahren, beschädigte sie einen dort geparkten Pkw BMW, wodurch ein Sachschaden von ca. 6500 EUR entstand. Da die Unfallverursacherin daraufhin ihr Auto an anderer Stelle des Parkplatzes parkte und ihre Unfallbeteiligung nicht angab, erwartet sie nun ein Verfahren wegen Unfallflucht.

Unfallflucht

Vermutlich durch einen Einkaufswagen wurde ein roter Pkw Mazda im Bereich der Motorhaube angefahren und beschädigt. Den Schaden von ca. 2000 EUR stellte der Geschädigte am 16.12.25 fest. Als Tatort kommt der Edeka-Parkplatz in der Mühlbergstraße in Sontra infrage. Hinweise: 05653/97660.

Wohnungseinbruch

Aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Barbaraplatz" in Sontra wurde nach dem gewaltsamen Öffnen der Wohnungstür eine Spielkonsole (Xbox 360) entwendet. Weiterhin wurden aus einem Kellerraum des Geschädigten ein Fahrrad sowie eine Pkw-Soundanlage durch unbekannten Täter gestohlen. Die Tat wurde am gestrigen Donnerstagvormittag festgestellt. Der Gesamtschaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben. Hinweise an die Kripo unter Tel.: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl eines Kennzeichens

Am gestrigen Dienstag wurde in der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau das Versicherungskennzeichen (766 VVB) eines E-Scooters entwendet. Das Fahrzeug war zwischen 15:45 Uhr und 16:00 Uhr an einem Geländer auf dem Parkplatz des dortigen Edeka-Marktes gesichert abgestellt worden. Schaden: 30 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Gegen Leitplanke gerollt

Um 00:20 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 34-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die L 3238 von Friedland kommend in Richtung Witzenhausen. In der Gemarkung von Marzhausen, kurz vor dem dortigen Kreisverkehr, lag ein Plastikteil eines Lkw-Radkastens auf der Fahrbahn, worauf der 34-Jährige ausstieg, um dieses wegzuräumen. Nachdem er ausgestiegen war rollte sein Auto los und prallte gegen die dortige Leitplanke. Der Sachschaden wird mit ca. 750 EUR angegeben.

Körperverletzung; Beleidigung

Um 18:30 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Neu-Eichenberg zu einer Sachbeschädigung, nachdem ein 26-Jähriger aus Neu-Eichenberg zwei Eier gegen die Fensterscheibe eines dortigen Hauses warf. Als er von dem 38-jährigen Hauseigentümer darauf angesprochen wurde, beleidigte der 26-Jährige diesen und trat ihn gegen die linke Hand, wodurch der 38-Jährige leicht verletzt wurde. Gegen 15:00 Uhr fiel der 26-Jährige bereits auf, als er - ebenfalls in der Bahnhofstraße - beim Vorbeigehen an einem Grundstück einen 70-Jährigen ohne Grund beleidigte und dabei den "Hitler-Gruß" zeigte. Wegen Letzterem wurde seitens der Polizei noch ein Strafverfahren wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen eingeleitet.

Aufbruch von Eierautomat

Am gestrigen Dienstag wurde in der Ermschwerder Straße in Blickershausen die Kasse eines Eierstandes aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld von ca. 30 EUR entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 19:30 Uhr und 21:30 Uhr. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell