Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 16.12.25 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Versuchter Einbruch

In der vergangenen Nacht versuchten unbekannte Einbrecher in ein Sanitätshaus in der Straße "Hessenring" in Eschwege einzubrechen. Der oder die Täter verschafften sich zunächst über ein Fenster Zutritt in das Gebäude. Im Gebäude gelang es jedoch nicht eine Zwischentür aufzuhebeln, so dass man den Einbruch an dieser Stelle abbrach. Die Spurensicherung am Tatort ergab, dass der oder die Täter zudem versucht haben, ein Fenster zur Werkstatt aufzubrechen, was ebenfalls nicht gelang. Es blieb daher beim Sachschaden. Hinweise: 05651/9250.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 10:20 Uhr wurde heute Vormittag ein 76-Jähriger aus Witzenhausen im Bereich der Straße "Hinter den Teichhöfen" mit seinem Pkw durch die Polizei kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss das Auto führte. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 1,1 Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Sachbeschädigung durch Graffiti, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen

Im Nachgang zu den bereits heute Morgen gemeldeten Straftaten im Zusammenhang mit dem Aufsprühen von Hakenkreuzen im Stadtgebiet von Witzenhausen kam es mittlerweile zu einer Vielzahl weiterer Straftaten, die angezeigt wurden. An den Fassaden auf dem Unigelände in der Steinstraße und zwei angrenzenden Wohnhäusern wurden insgesamt weitere 21 Hakenkreuze aufgesprüht, wodurch Sachschaden entstand. Die Eschweger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet und nimmt Hinweise unter 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell