Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 16.12.25 (2)

Eschwege (ots)

Versuchter Einbruch

In der vergangenen Nacht versuchten unbekannte Einbrecher in ein Sanitätshaus in der Straße "Hessenring" in Eschwege einzubrechen. Der oder die Täter verschafften sich zunächst über ein Fenster Zutritt in das Gebäude. Im Gebäude gelang es jedoch nicht eine Zwischentür aufzuhebeln, so dass man den Einbruch an dieser Stelle abbrach. Die Spurensicherung am Tatort ergab, dass der oder die Täter zudem versucht haben, ein Fenster zur Werkstatt aufzubrechen, was ebenfalls nicht gelang. Es blieb daher beim Sachschaden. Hinweise: 05651/9250.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 10:20 Uhr wurde heute Vormittag ein 76-Jähriger aus Witzenhausen im Bereich der Straße "Hinter den Teichhöfen" mit seinem Pkw durch die Polizei kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss das Auto führte. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 1,1 Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Sachbeschädigung durch Graffiti, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen

Im Nachgang zu den bereits heute Morgen gemeldeten Straftaten im Zusammenhang mit dem Aufsprühen von Hakenkreuzen im Stadtgebiet von Witzenhausen kam es mittlerweile zu einer Vielzahl weiterer Straftaten, die angezeigt wurden. An den Fassaden auf dem Unigelände in der Steinstraße und zwei angrenzenden Wohnhäusern wurden insgesamt weitere 21 Hakenkreuze aufgesprüht, wodurch Sachschaden entstand. Die Eschweger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet und nimmt Hinweise unter 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

  • 16.12.2025 – 10:17

    POL-ESW: Pressebericht vom 16.12.25

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege geparkte Autos angefahren Um 16:25 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag ein 35-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf in der Straße "Wolfsgrube" in Bad Sooden-Allendorf vom Fahrbahnrand loszufahren. Beim Umschalten von "P" auf "D" des Automatikgetriebes beobachtete der 35-Jährige - nach seinen Angaben - ein Flackern der Kontrollleuchten. Daraufhin beschleunigte das Auto und fuhr gegen einen ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 12:56

    POL-ESW: Pressebericht vom 15.12,.25 (2)

    Eschwege (ots) - Polizei Witzenhausen Unfall beim Vorbeifahren Um 10:05 Uhr befuhr heute Vormittag ein 26-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Klein-Lkw die Rainstraße in Dohrenbach. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Klein-Lkw kam es aufgrund zu geringen Seitenabstandes zur seitlichen Berührung beider Fahrzeuge. Sachschaden: ca. 1500 EUR. Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel Um 11:30 Uhr wurde heute ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 11:13

    POL-ESW: Pressebericht vom 15.12.25

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Hund erfasst Um 23:15 Uhr befuhr gestern am späten Abend eine 23-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf die B 27 aus Richtung Eschwege kommend. In der Gemarkung von Albungen lief ein Hund über die Bundesstraße und wurde dort frontal von dem Auto erfasst. Der Hund überlebte den Zusammenstoß nicht; der Sachschaden am Auto wird mit ca. 3000 EUR angegeben. Polizei Sontra Auffahrunfall Um ...

    mehr
