POL-LG: ++ Polizei sucht nach vermisstem Senior ++ Krankenhaus eigenständig verlassen ++ Suchmaßnahmen bislang ohne Erfolg ++ "Wer hat Herrn M. zuletzt gesehen?" ++

Lüneburg (ots)

Die Lüneburger Polizei sucht seit den Abendstunden des 17.11.2025 nach einem 78 Jahre alten Mann aus Lüneburg. Dieser war zuletzt im Städtische Klinikum Lüneburg aufhältig. Gegen Nachmittag hat er das Klinikum eigenständig verlassen. Herr M. soll zuletzt eine weinrote Jacke sowie eine schwarze Cap mit der Aufschrift "Palfinger" getragen haben. Er ist rund 1,73m groß und hat eine kräftige Statur. Der Vermisste hat kurze graue Haare, einen Bart und trägt zumeist eine Brille. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei, inklusive des Einsatzes von Mantrailer-Hunden, verliefen bislang ohne Erfolg. Die Polizei sucht weiterhin nach Hinweisen. Nach ersten Ermittlungen hält es die Polizei für möglich, dass Herr M. am Klinikum in einen Bus gestiegen ist. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

