POL-MS: Alleinunfall mit dem Pedelec an Hafenstraße - 77-Jähriger schwer verletzt

Münster (ots)

Ein 77-jähriger Pedelecfahrer ist am Montagnachmittag (29.12., 15:53 Uhr) auf der Hafenstraße gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 77-Jährige mit seinem Pedelec auf der Hafenstraße in Richtung Ludgeristraße, als er vermutlich mit seinem Lenker gegen einen Laternenmasten stieß. Der Münsteraner stürzte daraufhin und verletzte sich schwer.

Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs war das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Münster im Einsatz.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 0251-275 0 zu melden.

