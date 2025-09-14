PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Körperverletzung auf Winzerfest

Linz am Rhein (ots)

In der Nacht zum Sonntag (14.09.2025) wurde die Polizei Linz zum Linzer Winzerfest gerufen, da es dort zu einer Schlägerei gekommen sei. Der 38-jährige Täter aus Brühl sei mit seinem Kontrahenten im WC-Bereich des Rathauses in Streit geraten. Der Streit habe sich sodann vor dem Rathaus fortgesetzt, wo der Täter den 21-jährigen Geschädigten mehrfach ins Gesicht schlug.

Der 38-Jährige wird sich in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten müssen.

