Polizei Münster

POL-MS: Mit über fünf Promille unterwegs - Polizisten stoppen 52-Jährige auf der A 2 bei Gelsenkirchen

Gelsenkirchen / Münster (ots)

Polizisten haben am Mittwochabend (24.12., 19:02 Uhr) eine 52-jährige Autofahrerin auf der Autobahn 2 bei Gelsenkirchen gestoppt, nachdem Zeugen ihre auffällige Fahrweise der Polizei gemeldet hatten. Die Frau hatte ihr Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol geführt.

Nach Angaben der Zeugen soll die 52-Jährige mit ihrem Audi bereits im Gladbecker Stadtgebiet in erheblichen Schlangenlinien unterwegs gewesen sein. Zum Teil soll sie dabei mehrfach in den Gegenverkehr gefahren sein. Nachdem sie an der Anschlussstelle Gladbeck-Ellinghorst auf die A2 in Richtung Hannover aufgefahren war, soll sie auch dort in Schlangenlinien und deutlich zu langsam gefahren sein, sodass einige Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten, um Unfälle zu vermeiden.

Die Beamten hielten die Fahrerin an der Anschlussstelle Herten an und nahmen während der Kontrolle Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über fünf Promille. Während der Kontrolle widersetzte sich die Frau mehrfach den Aufforderungen der Autobahnpolizisten und versuchte, sich zwischenzeitlich wieder ins Auto zu setzen und den Motor zu starten.

Auf einer Polizeiwache entnahm ein Arzt der Frau aus Recklinghausen eine Blutprobe und die Polizei beschlagnahmte ihren Führerschein.

Der 52-Jährigen mit türkischer Staatsangehörigkeit erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell