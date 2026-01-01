PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Hagelschauer und Blitzeis sorgen für Verkehrsunfälle auf der A 31 - zumindest 5 Personen bei sechs Unfällen verletzt

Münster (ots)

Plötzlich einsetzender Hagel und daraus resultierendes Glatteis haben am Donnerstagabend (1.1.) für mehrere Verkehrsunfälle auf der A 31 zwischen Reeken und Lechten-Ahaus in beiden Fahrtrichtungen gesorgt. Gegen 18:20 war zunächst ein Alleinunfall gemeldet worden. Ein PKW war in Fahrtrichtung Bottrop von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Mittelleitplanke geprallt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bis 20:00 Uhr kam es zu weiteren fünf Unfällen mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden dabei zumindest vier weitere Personen verletzt. Die Unfallaufnahme dauert zum Teil noch an. Auch aktuell ist es noch glatt in dem Bereich. Die Polizei bittet um vorsichtige Fahrweise.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251-275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

