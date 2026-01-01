Polizei Münster

POL-MS: Münster feiert weitestgehend friedlich den Jahreswechsel - auch 2026 zieht die Polizei eine positive Bilanz

Münster (ots)

Die Münsteranerinnen und Münsteraner haben ausgelassen und weitgehend friedlich das neue Jahr begrüßt. Besonders im innerstädtischen Bereich und am Hafen feierten Tausende auf den Straßen den Jahreswechsel. Die Polizei musste dabei nur in wenigen Fällen einschreiten. Die Leitstelle registrierte insgesamt 38 Einsätze mit Bezug zu den Silvesterfeierlichkeiten. Die eingesetzten Kräfte fertigten sechs Anzeigen wegen Körperverletzung und eine Strafanzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. In neun Fällen stellten die Beamten illegales Feuerwerk fest.

Einzig herausragender Einsatz: Gegen 00:30 Uhr war ein Streifenwagen im Bereich des Ludgeriplatzes mit Flaschen beworfen worden. Den Polizisten gelang es, einen flüchtenden Tatverdächtigen zu stellen. Ein weiterer Mann griff die Polizeibeamten während der folgenden Maßnahmen an. Durch den Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes konnte der Angriff beendet werden. Aus einer Gruppe von rund zehn Personen wurden die Polizisten weiter beschimpft. Ein Mann versuchte, die festgehaltenen Personen zu befreien. Mittlerweile eingetroffene Unterstützungskräfte mussten den Schlagstock und Pfefferspray einsetzen, um weitere Angriffe zu unterbinden. Die Polizei nahm drei Personen fest. Drei Polizisten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt, konnten aber weiter ihren Dienst versehen.

In der Silvesternacht war die Polizei Münster auch in diesem Jahr mit verstärkten Kräften im Einsatz. In den meisten Fällen wurden die Einsatzkräfte zu silvestertypischen Einsätzen wie Ruhestörungen oder Körperverletzungen gerufen.

