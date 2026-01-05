Polizei Münster

POL-MS: Zwei Wohnungseinbrüche in Mauritz - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nachdem es am Samstag (03.01.) im Stadtteil Mauritz zu zwei Wohnungseinbrüchen gekommen ist, sucht die Polizei nach Zeugen.

Zwischen 17 Uhr und 23 Uhr brachen der oder die Unbekannten durch ein auf Kipp stehendes Fenster gewaltsam in eine Hochparterrewohnung am Stehrweg nahe des Clara-Ratzka-Wegs ein. Sie durchwühlten das Innere der Wohnung und entwendeten Bargeld und Schmuck.

Auch im Clara-Ratzka-Weg, unweit des Natz-Thier-Wegs, gelangten der oder die Täter gegen 22 Uhr gewaltsam durch ein Fenster in ein Reihenmittelhaus. Bisherigen Erkenntnissen zufolge flüchteten die Unbekannten ohne Beute.

Ob ein Zusammenhang der Taten besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell