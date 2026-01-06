PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Betrugsmasche "Falscher Microsoft-Mitarbeiter" - Münsteranerin um Geld betrogen - Polizei warnt vor Masche

Münster (ots)

Unbekannte Täter haben sich am Montag (05.01.) mit der Betrugsmasche "Falscher Microsoft-Mitarbeiter" Zugriff zum Konto einer Münsteranerin verschafft und sie so um Geld betrogen.

Die 76-Jährige gibt an, dass sie mit ihren Computern im Internet gewesen sei, als sich plötzlich ein Fenster mit einer angeblichen Warnung von Microsoft mit einer Fehlermeldung öffnete. Sie wurde in dieser Meldung aufgefordert, eine Telefonnummer anzurufen, um den Fehler zu beheben. Am Telefon gab sich der unbekannte Täter dann als Microsoft-Mitarbeiter aus und wies die Seniorin an, bestimmte Tasten am Computer zu drücken. Der Betrüger erhielt dadurch Zugriff auf den Computer. Außerdem sollte die 76-Jährige mehrfach ihren TAN aus dem TAN-Generator ihrer Bank nennen. Der Betrüger erhielt hierüber Zugang zu den Bankkonten und buchte in mehreren Vorgängen Geld ab.

Der 76-Jährigen kamen später Zweifel auf und sie informierte die Polizei.

Die Polizei Münster rät: Gewähren Sie Unbekannten niemals Zugriff auf Ihren Rechner und geben Sie auf keinen Fall private Daten heraus. Sollte sich ein angeblicher Servicemitarbeiter telefonisch bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf!

Weitere Präventionshinweise stellt die Polizei Münster auf ihrer Internetseite zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/praevention-von-straftaten-zum-nachteil-von-seniorinnen-und-senioren

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

