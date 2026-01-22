Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Ammerbuch: Zeugen nach Verkehrsunfall auf der Autobahn gesucht

Ludwigsburg (ots)

Da der genaue Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (21.01.2026) gegen 05.45 Uhr auf der Bundesautobahn 81 ereignete.

Ein 47 Jahre alter Mercedes-Lenker fuhr zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg zunächst auf dem rechten der beiden Fahrstreifen. Ein 58 Jahre alter Renault-Fahrer war auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Der 47-Jährige wechselte schließlich nach links vor den 58-Jährigen, musste dort dann aber aufgrund eines langsamen vorausfahrenden Lkws abbremsen. Dem Renault-Lenker gelang es trotz Gefahrenbremsung nicht rechtzeitig zu stoppen, sodass er mit dem Mercedes kollidierte. Der genaue Vorgang des Fahrstreifenwechsels ist derzeit noch nicht genau geklärt.

Während der 47-Jährige den bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt blieb, erlitt der 58-Jährige leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 13.000 Euro belaufen.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen

