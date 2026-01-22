PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Kind beim Überqueren der Fahrbahn schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (21.01.2026) kam es gegen 11:25 Uhr in der Harteneckstraße in Ludwigsburg zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 21-jährige Fahrerin eines VW die Harteneckstraße in Richtung Gämsenberg. Als sich im Gegenverkehr der Verkehr aufgrund eines haltenden Linienbusses staute, rannte ein zwölfjähriges Mädchen, mutmaßlich ohne auf den Verkehr zu achten, zwischen den verkehrsbedingt stehenden Fahrzeugen plötzlich vom Fahrbahnrand auf die Fahrbahn. Trotz sofort eingeleiteter Bremsung und eines Ausweichmanövers der 21-Jährigen wurde das Kind vom VW erfasst und stürzte zu Boden. Durch die Kollision erlitt es schwere Verletzungen. Das Mädchen wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am VW entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

